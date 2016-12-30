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Derbide kazanan Fenerbahçe

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı evinde 77-55 mağlup etti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında oynan dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 77-55 mağlup etti.
 
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım maçı yöneticilerle beraber tribünden takip etti.
 
FENERBAHÇE 77-55 GALATASARAY 
 
1.PERİYOT
Fenerbahçe- Galatasaray: 17-12
 
2.PERİYOT
Fenerbahçe-Galatasaray: 34-26
 
3.PERİYOT
Fenerbahçe-Galatasaray: 55-40
 
4.PERİYOT
Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55

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