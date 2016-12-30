Derbide kazanan Fenerbahçe
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı evinde 77-55 mağlup etti.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında oynan dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 77-55 mağlup etti.
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım maçı yöneticilerle beraber tribünden takip etti.
FENERBAHÇE 77-55 GALATASARAY
1.PERİYOT
Fenerbahçe- Galatasaray: 17-12
2.PERİYOT
Fenerbahçe-Galatasaray: 34-26
3.PERİYOT
Fenerbahçe-Galatasaray: 55-40
4.PERİYOT
Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.