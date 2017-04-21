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Dick Advocaat'ın derbi 11'i hazır

Pazar günü Galatasaray ile TT Arena'da önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 hemen hemen netleşti.

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Galatasaray'a karşı büyük bir sürpriz ile sahada yer alacak olan Fenerbahçe'de, Advocaat son kararını henüz veremedi. Advocaat, Kjaer’deki belirsizlik dışında derbide sahaya süreceği 9 oyuncuyu belirledi.

Ancak sol kanat için arayışı sürüyor. Pazartesi günü Volkan Şen, salı Stoch, çarşamba idmanında ise Aatif’ı deneyen Advocaat, dün de formayı İsmail Köybaşı’na verdi.

DERBİ 11'İ MERAKLA BEKLENİYOR

Dick Advocaat, kadroda 10 ismi belirledi. Kjaer’in oynamaması halinde yerine Neustadter forma giyecek. Tecrübeli teknik adamın karar veremediği tek bölge sol açık.

Dick Advocaat, her gün idmanlarda farklı bir ismi bu bölgede oynattı. Pazartesi antrenmanında çift kale maçta solda Volkan Şen oynadı.

DENEMELER YAPIYOR

Salı günü ise Miroslav Stoch’a şans veren Advocaat, çarşamba idmanında ise Aatif’ı oynattı. Dick Advocaat’ın denemeleri dün de devam etti.

Bu kez sol kanatta şans bulan isim İsmail Köybaşı oldu. Normalde sol bekte görev yapan İsmail, dünkü çalışmada Hasan Ali Kaldırım’ın önünde forma giydi.

Tecrübeli teknik adam, 4 oyuncusunu bu bölgede denese de formayı kime giydireceği konusunda sır vermedi. Fenerbahçe’de bugün yapılacak antrenmanın ardından, sol kanatta görev yapacak ismin belli olması bekleniyor.

Advocaat bu bölgede Moussa Sow’u da deneyebilir ancak Senegalli’nin kulübedeki yedek forvet olma ihtimali çok daha yüksek

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