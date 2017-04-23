Fenerbahçe'de Van Persie cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de 60. dakikada sarı kart gören Van Persie gelecek maçta cezalı duruma düştü.
Galatasaray karşısında sarı kart gören Van Persie cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
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