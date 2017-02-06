Gregory van der Wiel Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın kararıyla affedilen Gregory van der Wiel, her an takımdan ayrılabilir.
Hollanda'nın saygın medya kuruluşlarından Voetbal International'e göre 28 yaşındaki sağ bek, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
Gregor van der Wiel 4 Ocak'taki Al Wahda-Al Jazira maçını da statta takip etmiş ve orada kulüp yöneticileriyle transfer pazarlığı yapmıştı.
Al Wahda'nın kadrosunda Türkiye'den de tanıdığımız Balazs Dzsudzsak da bulunuyor.
Emmanuel Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu transfer sezonunun kapanmasının ardından tekrar takıma dahil edilmişti. Sezon başında PSG'den bedelsiz olarak transfer edilen yıldız sağ bek beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.
Ajansspor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.