Beşiktaş derbisi Trabzon ekonomisine 2 milyon dolar katkı yapacak

Sezonun en kritik maçı Medical Park Arena'da oynanacak. Derbinin biletlerinin tamamı satıldı. 2 bin misafir taraftar tribünü ve bin 100 locanın da dolması bekleniyor. 2 bin de güvenlik görevlisi bu mücadele için yerini alacak. 16 bin 500 kombineliden karşılaşmaya gelemeyecek olanların da biletlerini başkasına devretmesiyle stadın tamamen dolması bekleniyor. 41 bin 461 kişilik izleyici potansiyelinin Trabzon şehrinin nüfusunda ise 250 bin kişilik bir artış sağlaması tahmin ediliyor.

NÜFUS 1 MİLYONA DAYANDI

Dışarıdan arabasıyla 'Hem ziyaret hem maç' düşüncesiyle ailece Trabzon'a gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu kişilerin sadece maçı izlemek değil, 2 gün Trabzon'da kalmak üzere geldiğini hatırlatan Bordo-Mavili yöneticiler, şehir nüfusunun 750 binden, 1 milyona kadar yükselebileceğini öngörüyor. Yöneticiler, bunun şehir ekonomisine doğrudan ve dolaylı yoldan katkısının ise 2 milyon doları (7.5 milyon TL) bulacağını hatırlatıyor. Trabzonspor'un son dönemde 25 bin seyirci ortalaması yakalamasının şehirdeki herkesin yaşam kalitesine olumlu etkisi olduğu, esnafın ve insanların yüzünün güldüğü de ifade ediliyor.

ÖZEL OTOBÜS-UÇAK SEFERLERİ VAR

Hem il merkezinden hem de şehir dışından maça geleceklerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için de her türlü önlem alındı. İl ve ilçe merkezlerinden stada özel geliş-gidiş otobüs seferleri konuldu. Ayrıca bugün ve yarın Trabzon hava sahasında da büyük bir yoğunluk var. Ek uçak seferleri ayarlandı. Başta Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışından da pek çok kişinin bu maçı izlemeye geleceği de açıklandı.

10 MİLYON ÖDENDİ

Trabzonspor yönetimi, derbi öncesi para dopingi yaptı. Futbolcuların paraları ve prim alacakları hesabına yattı. Yaklaşık 10 milyon TL tutan alacakların ödenmesiyle oyuncuların neşesinin yerine geldiği, Beşiktaş derbisi öncesi ödemenin doping etkisi yaptığı belirtildi.

Akşam