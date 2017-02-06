Takım arkadaşlarından Sow'a: Senin ayarın bozulmuş
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyette bayram havası yarattı. Futbolcular, Afrika Kupası'ndan dönen Sow'a esprili şekilde takıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Maç sonunda sarı lacivertli futbolcular bir süre "Fenerbahçe marşı" eşliğinde galibiyeti kutlarken Josef ve Fernandao'nun hareketleri neşeli anlara sahne oldu.
Futbolcular, Afrika Kupası'ndan dönen ve röveşata golleriyle ünlü Moussa Sow'a ise takılmayı ihmal etmedi. Arkadaşları, maç içinde çektiği röveşatası direkten dönen Senegalli golcüye "Geri dönmen bizim için iyi oldu. Ama ayarın bozulmuş, bir kontrol ettirmelisin." dedi.
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Ntvspor
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