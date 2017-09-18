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Derbinin biletleri satışa çıkarılıyor! En ucuz bilet 80 lira

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri perşembe günü genel satışa sunulacak. İşte bilet fiyatları...

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Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak.

Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:

Okul açık-Migros tribünü: 80 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok:100 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira

Maraton alt E blok: 275 lira

Fenerium alt E blok: 300 lira

1907 tribünü: 400 lira 

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