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Derbiye 2 gün kala Fatih Terim ile Tolga Ciğerci arasında soğuk savaş

Galatasaray'da pazar günü Beşiktaş ile oynanacak çok kritik derbi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

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Terim döneminde fazla forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci dün idmana çıkmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Tolga ağrılarını gerekçe gösterdi" ifadesi kullanıldı.

SOĞUK SAVAŞ İDDİASI

Akhisarspor ile oynanan kupa maçının devre arasında oyundan alınan, sonrasında Alanyaspor deplasmanına götürülmeyen Tolga Ciğerci ile Fatih Terim arasında soğuk savaş yaşandığı yazılıp çiziliyordu.

Dün yaşanan bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın nasıl bir tavır takınacağı ve sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.

(Takvim)

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