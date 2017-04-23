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Derbiye saatler kala Emenike çıldırttı!

Fenerbahçe'de 18 kişilik kadroda yer almayan Emmanuel Emenike, Dursun Özbek'e ait Point Hotel'den yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri çıldırttı.

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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi, konuk ekibin 18 kişilik maç kadrosunda yer almayan Emmanuel Emenike, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları çıldırttı.
 
Dursun Özbek'e ait otelden paylaşım yapan Emenike, Sarı-Lacivertlil binlerce taraftardan eleştiri mesajı aldı.
 

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