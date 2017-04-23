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Fenerbahçe, 26 yıldır Galatasaray deplasmanında penaltı kazanamıyor

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında ligde tam 26 yıldır penaltı kazanamıyor.

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Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilginç bir istatistiğe sahip... Sarı-Lacivertliler ezeli rakipleri karşısında ligde deplasmanda bir türlü penaltı kazanamıyor.
 
Tam 26 yıldır hakemler Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe lehine beyaz noktayı göstermiyorlar. Kanarya en son 4 Mayıs 1991’de deplasmanda penaltı kazanmıştı ve vuruşu kullanan Aykut Kocaman ağları sarsmıştı.

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