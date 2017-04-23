Derbide Sneijder ve Van Persie arasında tartışma çıktı
Wesley Sneijder, Robin van Persie arasında Galatasaray - Fenerbahçe maçında kavga çıktı.
Wesley Sneijder ve Robin van Persie arasında elektrik yükseldi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 12. dakikasında iki Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ve Robin van Persie arasında tartışma çıktı.
Derbinin 12. dakikasında önce Podolski ile Mehmet Topal arasında tansiyon çıktı. İki futbolcu tartışırken araya giren Sneijder ve van Persie birbirlerini itekledi ve tartışma büyüdü.
Pozisyonun devamında Lukas Podolski de van Persie'yi itekledi. Hakem Fırat Aydınus, sarı kartına başvurmazken futbolcuları uyarmakla kaldı.
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