Dev derbinin gün ve saati belli oldu!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının oynanacağı gün ve saat belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
Detaylar birazdan…
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