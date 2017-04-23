Dev derbiye saatler kala Emenike'den çıldırtan paylaşım!

CHP’de olağanüstü hal başladı

YSK’ya referandumun iptali için yaptığı başvuru reddedilince Danıştay’a giden CHP’de olağanüstü hal başladı. Kapalı toplanan parti grubunda CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin “sine-i millet” açıklamaları tartışmalara neden oldu. Bazı milletvekilleri, Böke’yi desteklerken, bazı milletvekilleri de bunun siyasi hata olduğunu belirtti.