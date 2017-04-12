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Filede dev final!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play Off Turu finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play Off Turu finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play Off Turu Yarı Final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA'yı konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Sarı Melekler, rövanş maçını 3-1 kazandı ve seride 1-1 eşitlik sağlandı. Finale yükselecek takımı belirleyecek altın seti 10-14 geriden gelerek; 16-14 kazanan Fenerbahçe finale yükseldi.

GALATASARAY AVANTAJ İLE TURLADI

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank'a 3-2 yenilen Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla finale yükseldi.

Yarı final serisinde ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşta VakıfBank önünde ilk iki seti kazanınca adını finale yazdırdı.

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