Dev maç öncesi Fatih Terim ve Arda Turan birbirlerine selam vermedi!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir'i karşı karşıya getiren mücadelenin öncesinde günün merakla beklenen olayı Arda Turan ile Fatih Terim'in birbirlerine nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiydi. İki isim karşılaşma öncesinde birbirlerine selam vermediler.
Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti. Terim ile Arda Turan ise bir araya gelmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına giderek başarılar diledi ve sarıldılar. Başakşehir'de forma giyen eski Galatasaraylı Arda Turan ile Terim ise bir araya gelmedi.
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