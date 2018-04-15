Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dev maç öncesi Fatih Terim ve Arda Turan birbirlerine selam vermedi!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir'i karşı karşıya getiren mücadelenin öncesinde günün merakla beklenen olayı Arda Turan ile Fatih Terim'in birbirlerine nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiydi. İki isim karşılaşma öncesinde birbirlerine selam vermediler.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti. Terim ile Arda Turan ise bir araya gelmedi.
 
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına giderek başarılar diledi ve sarıldılar. Başakşehir'de forma giyen eski Galatasaraylı Arda Turan ile Terim ise bir araya gelmedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ömerli Barajı doluluk oranı son 2 yılın rekorunu kırdı

Ömerli Barajı doluluk oranı son 2 yılın rekorunu kırdı

Ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi

Ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi

Yumurtada 'organik' hilesi bitiyor

Yumurtada 'organik' hilesi bitiyor

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA