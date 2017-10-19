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Devler Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu'nda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir günlük iznin ardından teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan siyah-beyazlılarda, Monaco maçında görev alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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