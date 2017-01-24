Cot Pot ile Ozan Tufan arasındaki gerilimi Advocaat sonlandırdı

Pot, arka adalesinde çekme olan Ozan'a, "İkinci yarıya çıkmayacaksın" dedi. Ozan ise, "İyiyim. Oynayabilirim" cevabı verdi. Pot "Hayır" deyince Ozan "Oynayacağım" çıkışı yaptı. O sırada olaya dahil olan Advocaat da "Sana haftaya ihtiyacım var. Söz dinle" diyerek tartışmayı bitirdi.