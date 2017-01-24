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Cot Pot ile Ozan Tufan arasındaki gerilimi Advocaat sonlandırdı

Başakşehir maçının devre arasında sakat olmasına rağmen ikinci yarıya çıkmak isteyen Ozan Tufan'a hocası Advocaat'tan uyarı geldi.

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Pot, arka adalesinde çekme olan Ozan'a, "İkinci yarıya çıkmayacaksın" dedi. Ozan ise, "İyiyim. Oynayabilirim" cevabı verdi. Pot "Hayır" deyince Ozan "Oynayacağım" çıkışı yaptı. O sırada olaya dahil olan Advocaat da "Sana haftaya ihtiyacım var. Söz dinle" diyerek tartışmayı bitirdi.

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