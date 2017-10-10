Devre arasında yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan ve Emre Akbaba ile ilgileniyor

Yaz döneminin transfer şampiyonu Galatasaray, Ocak ayı öncesi yine hareketli günler yaşıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekibi, bir havuz oluşturarak teknik direktör Igor Tudor’un beğenisine bazı oyuncular sundu. Hırvat hoca bu isimler arasında bir seçim yaparak, maliyet araştırmasına geçilmesini isteyecek. Ancak operasyon bununla sınırlı değil. Yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’da, üç önemli hedef var.

Bunlardan biri, A Milli Takım’da yıldızı parlayan, Almanya 2. lig takımı Düsseldorf’un 22 yaşındaki savunmacısı Kaan Ayhan. Transfer listesinin en üst sıralarda yer alan gurbetçi futbolcu için Alman kulübüne teklif yapılacak.

Selçuk İnan gözden çıkarıldı

Gündemdeki ikinci oyuncu ise Türkiye’den... Alanyaspor’da yıldızı parlayan Emre Akbaba, performansıyla Tudor’u çok etkiledi. Sezona 3 gol 2 asistlik katkıyla başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ndiaye’ye alternatif olarak düşünülüyor.

8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen Emre’nin transfer edilmesi halinde, yıllık maliyeti 3 milyon Euro’yu geçen Selçuk İnan da tamamen gözden çıkarılmış olacak. Üçüncü hedef ise bir forvet oyuncusu... Henüz bir isim belirlemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu konuda da araştırmaları sürdürüyor.