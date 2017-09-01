Di Marzio'ya göre Jose Sosa Trabzonspor'da

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Trabzonspor, Arjantinli yıldız Sosa için Milan'a bir kez daha teklif yaptı.

Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı kadrosuna katmak için büyük uğraşlar veren ancak her defasında teklifi reddedilen Trabzonspor, Milan'a bir teklif daha yaptı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Bordo-Mavililer Sosa için Milan'a 7 milyon euro, futbolcuya ise yıllık 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

Şimdiye kadar Türkiye'den gelen teklifleri reddeden Jose Sosa'nın yapılan bu son teklife cevabı merak ediliyor.

(Fanatik)