Dick Advocaat galibiyeti değerlendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Advocaat, Bu karşılaşma bizim için Pazartesi günü başladı. Kayserispor'a karşı oynadığımız gibi oynamadık, maçın en başından beri oyun karakterimizi sahaya yansıttık. Beşiktaş ilk yarıda daha iyi oynamış gibi gözükebilir ama bir stratejimizi ortaya koyduk ve özellikle ikinci yarıdaki performansımızla sahadan galibiyetle ayrıldık" dedi. Biz bu akşam Türkiye'nin iki üst düzey takımının mücadelesini izledik, bazı gerginlikler yaşandı ama bu işler böyledir. Beşiktaş'ın hocasına fazlasıyla saygı duyuyorum, Avrupa'da da biliniyor, benim ile onun arasında herhangi bir problem yok. Emenike ve Van der Wiel konusunda tabii ki yönetimle konuştuk ancak son karar bana ait. Hayatta herkes ikinci şansı hak eder, Emenike ve Van der Wiel'e de bu şansı verdik, bizim için de iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.