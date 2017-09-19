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Dick Advocaat Hollanda Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

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Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik  direktör Dick Advocaat tarafından belirlenen aday kadroya, Beşiktaş'tan Jeremain  Lens, Ryan Babel, Fenerbahçe'den Vincent Janssen, Robin van Persie ve Medipol  Başakşehir'den Eljero Elia da çağrıldı.

A Grubu'ndaki son iki maçında, 7 Ekim'de Belarus ile deplasmanda, 10  Ekim'de İsveç ile evinde karşılaşacak Hollanda'nın 35 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV), Maarten  Stekelenburg (Everton)

Defans: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United),  Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Joel Veltman, Matthijs de  Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan  de Vrij (Lazio), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Karim Rekik (Hertha  Berlin)

Orta saha: Steven Berghuis, Jens Toornstra, Tonny Vilhena (Feyenoord),  Donny van de Beek (Ajax), Davy Klaassen (Everton), Memphis Depay (Olympique  Lyon), Marco van Ginkel (PSV), Jeremain Lens, Ryan Babel (Beşiktaş), Eljero Elia  (Medipol Başakşehir), Quincy Promes (Spartak Moskova), Davy Pröpper (Brighton &  Hove Albion), Arjen Robben (Bayern Münih), Wesley Sneijder (Nice), Kevin  Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Bas Dost (Sporting Lizbon),  Vincent Janssen, Robin van Persie (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV)

Grupta 13 puana sahip Hollanda, 17 puanlı Fransa ile 16 puana sahip  İsveç'in ardından 3. sırada bulunuyor.

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