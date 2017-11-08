Dick Advocaat Hollanda Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı

İskoçya ile yarın (Perşembe) yapılacak maç öncesinde havaalanında İskoç gazetecilere açıklama yapan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Advocaat, "Bunlar benim son iki maçım, daha sonra Hollanda Milli Takımı'nı bırakacağım" dedi.

Öte yandan Advocaat'ın bu açıklamaları İskoç basınına yapması Hollanda medyasında şaşkınlıkla karşılanırken, tecrübeli teknik adam henüz herhangi bir kulüple veya başka bir ülke federasyonuyla görüşmediğini vurgulayarak, "Önce şu iki maça bakalım, daha sonra yolumda ne olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

(Ajansspor)