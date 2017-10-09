Dick Advocaat: İsveç'i 7-0 yenebiliriz, imkansız değil

''İSVEÇ 8-0 KAZANACAK DEĞİL YA'' DEMİŞTİ...

Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz hafta İsveç'in Lüksemburg ile oynayacağı maç ve averaj durumlarının sorulması üzerine ''İsveç, Lüksemburg'a karşı 8-0 kazanacak değil ya. Ne aptal soru bu'' cevabını vermişti.

7-0 KAZANABİLİRİZ

Bir basın mensubunun 'İsveç karşısında 8-0'lık bir galibiyet gelir mi?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Advocaat, ''İsveç maçı bu maçtan daha farklı olacak. Açıkçası İsveç karşısında 8-0 gerçekçi değil. Ama 6-0 kazanabiliriz. Belki bir gol daha atabilir ve 7-0 kazanırız. İmkansız değil'' ifadelerini kullandı.

Hollanda 10 Ekim Salı günü sahasında konuk edeceği İsveç karşısında en az 7 farklı kazanırsa grubu ikinci sırada bitirecek ve play-off oynama hakkı elde edecek.

Skorer