Advocaat referandum arasında ülkesine gitmeyecek

Dick Advocaat, milli aralarda ülkesi Hollanda’ya gidip 1 hafta izin yapıyordu. Bu konu zaman zaman çok tartışıldı; Advocaat’ın yanıtı, “Sözleşmemde madde var” oldu. Tecrübeli teknik adam, önümüzdeki hafta yapılacak referandum nedeniyle lige verilecek arada ise bu kez İstanbul’da kalma kararı aldı. Bunun en önemli nedeni, aradan sonra ligde Galatasaray derbisi, hemen sonrasında ise Türkiye Kupası’nın yarı final ilk maçında Başakşehir’le kozların paylaşılacak olması.

3 gün izin

Her 2 karşılaşma da kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe için büyük önem teşkil ediyor. Bunu bilen Advocaat, yardımcıları Mario Been ve Cor Pot ile birlikte her iki rakibi de ezberleyip, takımı en iyi şekilde maçlara hazırlamak için kolları sıvadı. Referandum arasında, Samandıra’da yoğun mesai yapılacak. Futbolculara da Akhisar maçı sonrası 1 gün ve referandumun yapılacağı hafta sonunda 2 gün izin verilecek.

Başkan ziyaret edecek

Diğer günler ise Galatasaray ve Başakşehir sınavlarının hazırlıkları, yüksek tempolu idmanlarla devam edecek. Bu süreçte Aziz Yıldırım’ın da yöneticilerle birlikte tesislere giderek takımı motive etmek için futbolcularla bir araya gelmesi bekleniyor.

Fanatik