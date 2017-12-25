Dick Advocaat, Sparta Rotterdam ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Advocaat ile anlaştıkları ve sezonun ikinci yarısında takımın teknik direktörlük görevine başlayacağı bildirildi.

Ligde oynadığı 17 maçta 11 puan toplayabilen Sparta Rotterdam, puan tablosunun 17. basamağında bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yaptı.