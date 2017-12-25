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Dick Advocaat, Sparta Rotterdam ile anlaştı

Teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Sparta Rotterdam ile anlaştı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Advocaat ile anlaştıkları ve  sezonun ikinci yarısında takımın teknik direktörlük görevine başlayacağı  bildirildi.

Ligde oynadığı 17 maçta 11 puan toplayabilen Sparta Rotterdam, puan  tablosunun 17. basamağında bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, geçen sezon  Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit  kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen  Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik  heyetine danışmanlık yaptı.

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