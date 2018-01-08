Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dick Advocaat, Yiğithan Güveli'yi istedi

Sarı-Lacivertliler’in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan Sparta’nın başına geçen Dick Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-Lacivertliler’in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan Sparta’nın başına geçen Dick Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.

Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçeli yöneticilere bu talebini ilettiği kaydedildi. Yönetimin ise kararı Aykut Kocaman’a bıraktığı belirtildi.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA