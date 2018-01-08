Dick Advocaat, Yiğithan Güveli'yi istedi Sarı-Lacivertliler’in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan Sparta’nın başına geçen Dick Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.