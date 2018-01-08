Dick Advocaat, Yiğithan Güveli'yi istedi
Sarı-Lacivertliler’in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan Sparta’nın başına geçen Dick Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.
Sarı-Lacivertliler’in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan Sparta’nın başına geçen Dick Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçeli yöneticilere bu talebini ilettiği kaydedildi. Yönetimin ise kararı Aykut Kocaman’a bıraktığı belirtildi.
(Fanatik)
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