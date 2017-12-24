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Dick Advocaat'ın Sparta Rotterdam'ın başına geçeceği iddia edildi

Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerini sonlandıran Advocaat için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, teknik direktörlüğe geri dönüyor! En son Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam için transfer iddiası geldi.
 
Hollanda basınının iddiasına göre tecrübeli teknik direktör, Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'ın başına geçecek.
 
Sparta Rotterdam, son olarak Rotterdam derbisinde sahasında Feyenoord'a 7-0 yenilmiş ardından deplasmanda Groningen'e 4-0 yenilmişti. Son mağlubiyetin ardından Rotterdam ekibi, teknik direktör Alex Pastoor'un görevine son vermişti.
 
Sparta Rotterdam, 17 haftada sadece 2 kez galip gelebilirken 11 puanla son sırada yer alıyor. (Sporx)

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