Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dick Advocaat'tan itiraf: Galatasaray bizden daha iyiydi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Dick Advocaat, Galatasaray'ın daha iyi olan taraf olduğunu ifade etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Dick Advocaat, Galatasaray'ın kendilerinden daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Galatasaray'ın oyununun hakimi olduğunu belirten Advocaat, " Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, Galatasaray'ın son dakikaya kadar savaşacağını biliyorduk. İlk yarıda iki takım da çok çalıştı, mücadele etti, pozisyon yoktu ve Galatasaray biraz daha oyuna hakim gözüktü. Harika bir maç mı oldu? Hayır! Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık. Selçuk ile Sneijder harika oyuncular, onlara biraz daha baskı kurmak zorundaydık. Adil olmak zorundayım, Galatasaray bugün bizden daha iyiydi ve maçın büyük bir bölümüne de hakim olan taraftı. Artık önümüzde kupa maçı var ve bu maçı düşüneceğiz" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

En çok askeri harcama yapan ülkeler

En çok askeri harcama yapan ülkeler

Fetih öncesi İstanbul

Fetih öncesi İstanbul

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA