Dick Advocaat'tan itiraf: Galatasaray bizden daha iyiydi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Dick Advocaat, Galatasaray'ın kendilerinden daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Galatasaray'ın oyununun hakimi olduğunu belirten Advocaat, " Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, Galatasaray'ın son dakikaya kadar savaşacağını biliyorduk. İlk yarıda iki takım da çok çalıştı, mücadele etti, pozisyon yoktu ve Galatasaray biraz daha oyuna hakim gözüktü. Harika bir maç mı oldu? Hayır! Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık. Selçuk ile Sneijder harika oyuncular, onlara biraz daha baskı kurmak zorundaydık. Adil olmak zorundayım, Galatasaray bugün bizden daha iyiydi ve maçın büyük bir bölümüne de hakim olan taraftı. Artık önümüzde kupa maçı var ve bu maçı düşüneceğiz" dedi.