Dick Advocaat'tan önemli açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 6-0 kazandıkları Menemen Belediyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Dick Advocaat, maçla alakalı olarak, "6 gol attık, güzel bir karşılaşma oldu bizim için. Zorlu şartlar altında oynadık. İyi çalıştık, iyi mücadele ettik. İlk devreyi güzel bir şekilde kapattık." değerlendirmesini yaptı.

Gruplarında ikinci durumda olmaları ve grubu da ikinci bitirmeleri halinde Beşiktaş ile eşleşme ihtimaller olması üzerine Hollandalı teknik adam, "Ne kadar derbi, o kadar iyi. Derbiler, futbol ve futbolcu için o kadar iyidir." yanıtını verdi.

"BİRİSİ ŞİKAYETÇİYSE, SAYMAYI BİLMİYORDUR"

İlk yarının değerlendirmesini yapan Advocaat, "İlk 3 karşılaşmadan 1 puanla ayrıldık ama daha iyi olan taraf bizdik. Galibiyet gelmediği sürece bunun önemi yoktur. Sonrasında Avrupa'da ve ligde sadece 2 mağlubiyet aldık. Eğer birisi bu durumdan şikayetçiyse bundan saymayı bilmiyordur." ifadelerini kullandı.

"MERKEZ FORVET OYUNCUSU BAKMIYORUZ"

Hatem Ben Arfa'nın transferi ve Fernandao'nun ayrılık haberleri sorulan Advocaat, "Bu tarz dedikodular olur. Fernandao, Fenerbahçe'nin futbolcusu. Doğru fizik formu buluyor. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz." yanıtıyla konuşmasını noktaladı.