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Didier Drogba'dan Florya'ya telefon!

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya telefon açtı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Drogba'dan Florya'ya mesaj geldi.
 
Cimbom'un efsane forvetlerinden Didier Drogba, F.Bahçe derbisi öncesi eski takım arkadaşlarını arayarak başarı diledi.
 
Fildişili golcünün "Sizden bu maçta galibiyet bekliyorum" dediği öğrenildi. Arda Turan da mesaj yolladı.
 
FLORYA'YA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK
 
TT Arena'da bu akşam karşılaşacakları derbi için Florya'da kampa giren Sarı-Kırmızılı takım, dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Igor Tudor'un isteğiyle Florya personeli dışında tesislere misafir girişi dahi yasaklanırken, oyuncuların tamamen maça konsantre olmaları amacıyla tedbirler alındığı bildirildi.

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