Diego Costa Atletico Madrid'e geri geliyor
İtalyan gazetesi Sky Italy'nin haberine göre Chelsea'nin yıldız ismi Diego Costa, eski takımı Atletico Madrid'e geri döndü.
Conte'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Diego Costa'nın uzun süredir eski takımı A.Madrid'e döneceği konuşuluyordu. Yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid'in İspanyol futbolcunun transferi için Chelsea ile anlaştığı belirtildi.
Diego Costa, bu sezon Chelsea ile çıktığı 42 maçta 22 gol atarak elde edilen başarılarda önemli bir rol oynamıştı.
(Ajansspor)
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