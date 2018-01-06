Diego Costa önce golünü attı ardından oyundan atıldı

La Liga'da 18. hafta maçında Atletico Madrid kendi evinde Getafe'yi 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Wanda Metropolitano'daki karşılaşmaya yeni transfer Diego Costa damga vurdu.

Ev sahibi ekip 18'de Correa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3.5 yıl aradan sonra Chelsea'den Atletico Madrid'e geri dönen Diego Costa, 68. dakikada topu ağlarla buluşturup ikinci golü kaydetti. Ancak golden sonra sevincini abartan ve tribüne çıkan İspanyol golcü, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 39'a yükselten kırmızı-beyazlı takım, 45 puanlı ve bir maçı eksik Barcelona'yı takibi sürdürdü. Getafe ise 23 puanda kaldı.