Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye transferini engelleyen kişinin Ahmet Bulut olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'de 'bitti' derken hüsranla sonuçlanan Diego Costa transferinin öfkesi yaşanıyor. Kanarya transferin son gününde Hollandalı golcü Janssen'i kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirirken, Costa transferi ise sonuçlanmadı. Bununla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Diego Costa'nın kendisi menajer aracılığıyla Fenerbahçe ile diyalog kurarken, daha da ileriye giderek Sarı-Lacivertlilerin yaptığı 1 yıllık kiralama teklifini sözlü olarak kabul etti. Ancak daha sonra ne olduysa oldu ve 1 yıllıktan vazgeçip sadece 3 aylığına Fenerbahçe'ye geleceğini belirten Costa, son olarak ise transferden tamamen vazgeçti.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Sarı-Lacivertlilerin kurmayları ise İspanyol oyuncunun bu tavrında bazı menajerlerin parmağı olduğunu düşünüyor. Bu menajerlerden birinin de Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gitmesinden dolayı Fenerbahçe ile arası açık olan Ahmet Bulut olduğu konusunda hemfikirler. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, Diego Costa transferinin gerçekleşmemesinden dolayı oldukça tepkililer.