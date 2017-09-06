Diego Costa'nın menajerinin Türkiye yetkilisi Muhsin Aydın: Fenerbahçe Diego Costa'yı istemediğini bize iletti

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Armando Silva'nın Türkiye yetkilisi Muhsin Aydın'ın açıklamaları şöyle;

Diego Costa'nın tek resmi menajeri Armando Silva'dır. Armando Silva, 15 yaşından beri oyuncuya hem arkadaşlık hem de babalık yapmıştır. Silva beni arayıp, oyuncunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini beyan etti. Sarı-Lacivertli yetkililere teklifimizi Ağustos ayının son haftasında sunduk. Fenerbahçe Kulübü ise Diego'yu şu anda düşünmediklerini bize net bir şekilde ifade ettiler.

'Ahmet Bulut'un ne reklama ne de paraya ihtiyacı vardır'

Ahmet Bulut'un bugün bazı gazetelere asılsız bilgiler vermesi çok büyük talihsizliktir. Diego'nun onun tarafına verdiği yetkiyi ve Fenerbahçe'nin ona vermiş olduğu resmi teklifi ispatlamasını merakla beklemekteyim. Ahmet Bulut gibi birisinin, ne reklama ne de paraya ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

İşte sözleşme şartları!

Aydın sözleşme konusunda ise, "Diego Costa Fenerbahçe'de 1 yıl kiralık olarak forma giymek istedi. Oyuncunun yarım sezon kiralık sonrasında A. Madrid'e gideceği gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Beşiktaş'tan teklif aldı mı?

‘Beşiktaş'tan teklif aldınız mı?’ sorusuna ise Muhsin Aydın, "Resmi olmasa da sözlü olarak teklif aldık" cevabını verdi.

Chelsea'in 23 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Diego Costa, geçtiğimiz sezon Chelsea'de 38 maçta forma giyerken 22 gol, 6 asist kaydetti.