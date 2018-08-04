Diego Reyes için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da devrede
ADI uzun bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılan Meksikalı stoper Diego Reyes ile Siyah-Beyazlılar’ın da ilgilendiği bildirildi.
İspanyol Marca gazetesi, 'Porto ile olan sözleşmesi sona eren Reyes için Sarı-Lacivertliler’den sonra Beşiktaş da devreye girdi' dedi. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Siyah-Beyazlı yöneticilerin Reyes'le temas kurduğu öne sürüldü. Şu an boşta olan oyuncunun kariyerine ya Türkiye ya da İngiltere'de devam edeceği iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Reyes, geçtiğimiz sezon Porto'yla 24 maça çıkmıştı.
(Gunes)
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