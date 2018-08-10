Diego Reyes'in Türkiye'ye transferi için resmi açıklama

Porto ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Diego Reyes'in menajeri Matias Bunge, futbolcunun Türkiye'ye transfer olacağı iddiaları hakkında cevap verdi.

''TRANSFER DÖNEMİ KAPANSA BİLE GİDEBİLİR''

25 yaşındaki Meksikalı savunma oyuncusunun geleceği hakkında konuşan Bunge, ''Diego şu anda Avrupa'nın her takımına gidebilir. Bazı ülkelerde transfer dönemi kapansa bile transfer olabilir çünkü bonservisi elinde bulunuyor. Transfer dönemi 9'unda İngilitere'de kapandı, 31'inde Avrupa'da kapanacak. Kapansa bile bir takıma gidebilir.'' dedi.

''HEMEN KARAR VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ''

Transfer görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Matias Bunge, ''İlla son gün karar verecek değiliz. Birçok takımla görüşüyoruz. Birkaç gün içinde karar vermek zorunda değiliz.'' şeklinde konuştu.

İNGİLTERE'DEN TEKLİF ALAMADI

Meksikalı savunma oyuncusu ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyor. Reyes, Premier Lig'e gitmek istemiş ancak İngiltere'den istediği teklifleri bulamamıştı.

(Sporx)