Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın hükmen yenik sayılması gerekirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'in ilk maçında gösterdiği performans Rıdvan Dilmen'in de diline düştü. Dilmen, Konyaspor maçı sonunda yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın aslında hükmen yenik sayılması gerekirdi. Rodrigues diye yeni bir Bruma almışlar" dedi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, sarı kırmızılıların yeni transferi Garry Rodrigues'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in Rodrigues'le ilgili açıklamaları;

"Bruma cezalı değil miydi? Oyuna girdi. Rodrigues, Bruma gibi futbolcu. Böyle bir espriyle başlayalım programa. Galatasaray'ın aslında hükmen yenik sayılması gerekirdi. Rodrigues diye yeni bir Bruma almışlar. Galatasaray'da Rodrigues gibi oyuncuları yakalayan iyi bir scout ekibi var"