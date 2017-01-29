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Dilmen: 'G.Saray Barcelona gibi oynadı'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:

İLK YARI

“Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi oluyor. Bu maç artık bitti. İkinci yarı 6 mı olur, 7 mi olur, 8 mi olur? Bilmiyorum. Futbolda her şey olur geyiği yapmayacağım çünkü maç bitti artık. Görünen o ki, Galatasaray takımı 27. haftalarda ilk 3 sırada olacak. Bunu da görüyor oyuncular."

MAÇ SONU

Kupa maçı olsa, 90'da bitirirsin, ama lig maçını neden uzatmadan bitirir. Diyelim ki ikili averajlar eşitlendi, ne olacak?. Galatasaray çok iyi oynadı. Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ın attığı golleri atmaya başladı. Beşiktaş'ın, Galatasaray'dan farkı şu; Beşiktaş 3. bölgede daha fazla oynuyor"

"Eren Derdiyok olmadan Galatasaray, Barcelona ve geçen sezonki Beşiktaş gibi oynamaya başladı."

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