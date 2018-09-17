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Dinamo Kiev - Astana maçı Halis Özkahya'nın

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya’yı UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile Kazakistan temsilcisi Astana arasında yapılacak maçta görevlendirdi.

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UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya’yı UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile Kazakistan temsilcisi Astana arasında yapılacak maçta görevlendirdi.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Halis Özkahya, 20 Eylül Perşembe günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda saat 19.55’te başlayacak maçta düdük çalacak.

Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. İlave yardımcı hakemliğini Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy’un üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Kerem Ersoy olacak.

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