Dinamo Kiev Başkanı Surkis. Vida'yı ikna etmeyi başaramadık

Siyah beyazlıların büyük ölçüde anlaştığı Hırvat stoper için Dinamo Kiev'den yeni bir açıklama daha geldi.

Dinamo Kiev'in Başkanı Igor Surkis, Vida'yı yeni sözleşme için ikna etmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını söyledi. Surkis açıklamasında, "Vida ile konuştum, sözleşmeyi uzatmayı önerdim ancak şartlarını yerine getiremiyorum. Transfer döneminde kadromuza yeni bir stoper katacağız" dedi.

Surkis kısa bir süre önce de "Vida'ya sunduğumuz şartlar ortada. Gözüken o ki ona bizden daha fazla para veren bir kulüp var ve oraya gidecek. Onu suçlamıyorum. Çünkü 4 sene boyunca bize başarıyla hizmet etti" ifadelerini kullanmıştı

BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI PARA...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna basını, Vida'nın Beşiktaş ile yıllık 2.2 milyon euroya anlaştığını ve bu sebepten dolayı Dinamo Kiev'e imza atmadığını yazdı. 28 yaşındaki oyuncunun Dinamo'da yıllık 1 milyon euroya oynadığı, kalması durumunda ise 2.5 milyon euro istediğ bilgisine yer verildi.

(Sporx)