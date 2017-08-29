Dinamo Kiev Başkanı Vida'nın transferine izin verdi

Domagoj Vida, Beşiktaş'a geliyor mu? Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, özel açıklamalar yaptı ve Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıkları Domagoj Vida ile ilgili de önemli detaylar paylaştı.

Vida'ya Beşiktaş'ın önerdiği rakamın daha yüksek olduğunu ve devre arasını beklemektense, şu anda oyuncuyu göndermeye sıcak baktıklarını kaydeden Surkis, "Domagoj ile Dinamo Kiev'deki sözleşmesini uzatmak için görüşme yaptık, ancak ona şu anda daha fazla para öneren kulüpler var. Vida'yi zorlamaya hakkım yok. 29 yaşında bir oyuncu olarak, 4 yıldır bize güven ve bağlılıkla hizmet eden bir oyuncu olarak, artık kazanabildiği kadar para kazanmak istiyor. Eğer şu anda başka bir takım ile ön sözleşme imzaladıysa, Kış ayına kadar beklemek istemiyoruz, Eylül ayında karşılıklı memnun kalmak üzere bir anlaşma yapabiliriz. Eğer bu gerçekleşmezse, Vida kendi geleceğini kendisi çizecek" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN VIDA İÇİN YAPTIĞI SON AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı takımın Hırvat futbolcu Domagoj Vida'yı kadrosuna katması halinde transferi noktalayacağını söyledi.

Albayrak, Vida'yı transfer etmek için kulübüne tekliflerini sunduklarını belirterek, "Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız. Oyuncunun ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Bu bir ticaret. Şu anda onların oyuncusu ama dört ay için o kadar para verilir mi. Parayı sokakta bulmadık. Kulübün menfaati için en iyi şartlarda, bütçemize uygun şekilde transfer yapmaya gayret ediyoruz. Vida, Beşiktaş'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

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