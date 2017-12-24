Dinamo Kiev, Domagoj Vida'nın yerine Maicon'u istiyor
Galatasaray'ın golcü stoperi Maicon'un Dinamo Kiev'in yakın markajında olduğu iddia edildi.
Domagoj Vida'yı Beşiktaş'a kaptıran Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in gözünü Maicon'a diktiği iddia edildi.
Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü. Galatasaray, Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon euro ödemişti. 29 yaşındaki yıldızın kontratı 2021'e kadar.
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