Dinamo Kiev Vida'yı elinde tutmak için Sportif Direktörlük teklifi bile yapmış

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın, Dinamo Kiev'in oldukça cazip yeni kontrat önerisini reddederek siyah-beyazlılara geldiği ortaya çıktı. Ukrayna ekibinin yöneticilerinden Ognjen Vukojevic, ülkede katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

'Vida değişiklik yapmak istedi'

Dinamo Kievli yetkili "Kulüp başkanı Igor Surkis Domagoj Vida'nın takımda kalması için her şeyi yaptı. Kulübün içinde bulunduğu duruma karşın kendisine çok cazip ve çılgın bir sözleşme önerdi. Hatta Beşiktaş'ın sunduklarının aynısını teklif etti ancak ikna edemedi. Vida yeni bir maceraya atılmak, hayatında değişiklik yapmak istedi. Bu yüzden Beşiktaş'ı seçti" dedi.

Futbolculuk sonrası sportif direktörlük

Dinamo'nun oyuncuyu takımda tutma çabalarıyla ilgili farklı bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Ukrayna ekibi oyuncuya yaptığı yeni sözleşme önerisinde futbol sonrası hayatına yönelik de bir vaatte bulundu. 28 yaşındaki oyuncuya aktif futbolculuğu sonrasında kulübün sportif direktörü olacağı sözü verildi.

(Skorer)