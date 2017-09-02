Dinamo Kiev Vida'yı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teklif etti

Avrupa’da transferin kapanmasıyla artık yurt dışına oyuncu gönderemeyen Beşiktaş, sadece Vida’yı gündeminde tutuyor. Ocak ayı için Hırvat futbolcuyla prensip anlaşmasına varan siyah - beyazlı yönetim, bu transferi öne çekmek için tüm imkanlarını seferber ederken, Dinamo Kiev yönetiminin Vida’yı Galatasaray ve Fenerbahçe’ye vermek için çok uğraştığı ortaya çıktı.

Hem Vida’nın başka takımda oynamak istememesi hem de Beşiktaş Yönetimi’nin yaptığı ön protokol yüzünden Vida’yı başka takımlara veremeyen Dinamo Kiev yönetimi yine de hukuki anlamda ön protokolde açık aradığı öğrenildi. Bu gelişmelerden haberi olan Beşiktaş Yönetimi ise olası bir tehlikenin önüne geçmeye çalışacak.