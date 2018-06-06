Dinamo Zagrebli eski yetkililere hapis cezası

Osijek Bölge Mahkemesinde görülen ve tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı davada karar açıklandı. Luka Modric'in Tottenham'a, Dejan Lovren'in Olympique Lyon'a transferinde usulsüzlük yapmak, kulüp kasasından 15,5 milyon avroyu kendi zimmetlerine geçirmek ve 1,6 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan 4 yetkili, mahkemece toplam 18 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Mamic ve diğerleri" olarak anılan davada, kulübün eski başkanı Zdravko Mamic 6 yıl 6 ay, menajer olan kardeşi Zoran Mamic 4 yıl 11 ay, kulübün eski vergi sorumlusu Milan Pernar 4 yıl 2 ay ve eski direktörü Damir Vrbanovic 3 yıl hapse mahkum edildi.

Halen Dinamo Zagreb'de danışmanlık yapan 58 yaşındaki Zdravko Mamic'in, dün Hırvatistan'dan ayrılarak vatandaşlığı bulunan Bosna Hersek'e gittiği öğrenildi. Mamic, kararın ardından yaptığı açıklamada, ülkesine dönmeyeceğini ve hukuki mücadeleye Bosna Hersek'ten devam edeceğini söyledi.