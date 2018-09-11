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Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin UEFA A lisansı diploması alan eski yıldızını teknik direktör Phillip Cocu'nun yardımcılığına getirmek için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Feyenoord'un U19 takımını çalıştıran Kuyt da Cocu gibi '4-3-3' sistemini tercih ediyor.

  • StarSpor
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Sezona bir süre Kocaman'ın yardımcılarıyla devam eden ardından da Erwin Koeman'ı yanına alan Cocu'ya devre arası tanıdık bir yardımcı geleceği ileri sürüldü. 

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİYDİ

Hollanda basınında yer alan haberlerde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörlük için UEFA A lisans diploması alan eski futbolcusu Dirkt Kuyt'ı geri döndürmek için düğmeye bastığı belirtildi. 2012-2015 yılları arasında Fener'de forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Kuyt'ın da böyle bir teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor. 

FENER HÜCUM TAKIMI OLUR 

1 Temmuz 2018'den itibaren Feyenoord U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 38 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni hocası gibi 4-3-3 sistemini uyguluyor. Kuyt'ın Cocu'nun yardımcılığına getirilmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in uzun dönemde hücum futbolunu çok iyi uygulayan bir takım haline geleceği yorumları yapılıyor. 

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