Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'nin UEFA A lisansı diploması alan eski yıldızını teknik direktör Phillip Cocu'nun yardımcılığına getirmek için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Feyenoord'un U19 takımını çalıştıran Kuyt da Cocu gibi '4-3-3' sistemini tercih ediyor.
- StarSpor
Sezona bir süre Kocaman'ın yardımcılarıyla devam eden ardından da Erwin Koeman'ı yanına alan Cocu'ya devre arası tanıdık bir yardımcı geleceği ileri sürüldü.
TARAFTARLARIN SEVGİLİSİYDİ
Hollanda basınında yer alan haberlerde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörlük için UEFA A lisans diploması alan eski futbolcusu Dirkt Kuyt'ı geri döndürmek için düğmeye bastığı belirtildi. 2012-2015 yılları arasında Fener'de forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Kuyt'ın da böyle bir teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor.
FENER HÜCUM TAKIMI OLUR
1 Temmuz 2018'den itibaren Feyenoord U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 38 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni hocası gibi 4-3-3 sistemini uyguluyor. Kuyt'ın Cocu'nun yardımcılığına getirilmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in uzun dönemde hücum futbolunu çok iyi uygulayan bir takım haline geleceği yorumları yapılıyor.
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