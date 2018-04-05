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Dirk Kuyt, Feyenoord U19 takımının başına geçiyor

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Dirk Kuyt, önümüzdeki sezon Feyenoord U19 takımının başına geçeceğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt, gelecek sezon teknik direktörlüğe başlıyor.
 
Hollandalı yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Feyenoord U19 takımının başına geçeceğini duyurdu ve, "Yeni sezon, yeni başlangıçlar. Önümüzdeki yıl Feyenoord U19 takımının başına geçmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
2013 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kuyt, geçen sezon sonunda Feyenoord'da futbol yaşantısını noktalamıştı. (Sporx)

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