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Dirk Nowitzki'nin Darrel Armstrong'un ayağının fotoğrafını paylaşması gündem oldu

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in efsane oyuncusu Dirk Nowitzki, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şok etti.

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Alman yıldız, Orlando Magic'in efsane ismi Darrel Armstrong'un ayağının fotoğrafını paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafın altına 'DA bana 'Büyük anne' diyordu ama kendisi bu dinozor tırnaklarıyla çalışıyormuş' yazdı.

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