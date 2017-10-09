Dirk Nowitzki'nin Darrel Armstrong'un ayağının fotoğrafını paylaşması gündem oldu
NBA takımlarından Dallas Mavericks'in efsane oyuncusu Dirk Nowitzki, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şok etti.
Alman yıldız, Orlando Magic'in efsane ismi Darrel Armstrong'un ayağının fotoğrafını paylaştı.
Paylaştığı fotoğrafın altına 'DA bana 'Büyük anne' diyordu ama kendisi bu dinozor tırnaklarıyla çalışıyormuş' yazdı.
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