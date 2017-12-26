Domadoj Vida, Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyecek
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın, Siyah-Beyazlılar'da 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar gibi esmesine karşın, Süper Lig'de aynı görüntüyü sergilemekte zorlanan ve ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arasının ilk transferini Domagoj Vida'yla gerçekleştirdi.
Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Hırvat stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katarken, deneyimli futbolcunun Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
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