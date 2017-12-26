Domadoj Vida, Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyecek

Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar gibi esmesine karşın, Süper Lig'de aynı görüntüyü sergilemekte zorlanan ve ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arasının ilk transferini Domagoj Vida'yla gerçekleştirdi.

Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Hırvat stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katarken, deneyimli futbolcunun Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.