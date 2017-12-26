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Domadoj Vida, Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyecek

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın, Siyah-Beyazlılar'da 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar gibi esmesine karşın, Süper Lig'de aynı görüntüyü sergilemekte zorlanan ve ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arasının ilk transferini Domagoj Vida'yla gerçekleştirdi.

Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Hırvat stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katarken, deneyimli futbolcunun Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

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