Domagoj Vida, Beşiktaş formasını giydi

Beşiktaş devre arası transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Hırvat stoper Domagoj Vida, görüşmenin hemen ardından Beşiktaş forması ile ilk pozunu verdi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'un da yakın takibinde olan futbolcu kararını siyah beyazlı ekipten yana kullandı.

Beşiktaş'ın transfer etttiği Vida kimdir?

29 Nisan 1989'da dünyaya gelen ve 2006 yılında ülkesinin NK Osijek takımında profesyonel futbol kariyerine başlayan Vida, 2010-11 sezonu öncesinde Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e transfer oldu. 1 senelik Almanya macerasının ardından ülkesine Dinamo Zagreb formasıyla dönen milli savunma oyuncusu, 2012-13 sezonunun devre arasında Dinamo Kiev'e transfer oldu.

4 seneyi aşkın bir süredir Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida; Hırvatistan Milli Takımı'ndaki ilk maçına 23 Mayıs 2010'da çıkarken, o tarihten bu yana 55 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Bu sezon 18 resmi maça çıkan Vida'nın, ligde 2 golü bulunuyor.